РПЛ попробует улучшить качество судейства путём увеличения зарплат арбитров

РПЛ рассматривает вариант с повышением окладов судей, которые обслуживают матчи российского чемпионата.

Согласно задумке, увеличение зарплаты должно улучшить качество работы арбитров, на которую в последнее время очень много нареканий.

Сейчас главные рефери зарабатывают не менее 90 тысяч рублей за одну игру.

Также изучается возможность приглашения иностранца на пост главы судейства и инспектирования РФС. Сейчас эту должность занимает Александр Егоров.

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