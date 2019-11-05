РПЛ попробует улучшить качество судейства путём увеличения зарплат арбитров
РПЛ рассматривает вариант с повышением окладов судей, которые обслуживают матчи российского чемпионата.
Согласно задумке, увеличение зарплаты должно улучшить качество работы арбитров, на которую в последнее время очень много нареканий.
Сейчас главные рефери зарабатывают не менее 90 тысяч рублей за одну игру.
Также изучается возможность приглашения иностранца на пост главы судейства и инспектирования РФС. Сейчас эту должность занимает Александр Егоров.
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|15
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