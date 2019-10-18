РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина
Два предстоящих тура РПЛ будут посвящены памяти легендарного голкипера СССР Льва Яшина.
"13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти Льва Ивановича Яшина. Клубы отдадут честь великому голкиперу", - говорится в заявлении РПЛ.
Отметим, что 22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. С 1950 по 1971 год он играл за московское "Динамо".
С 1954 по 1967 год Яшин защищал цвета сборной СССР. В 1963 году Яшин был награжден "Золотым мячом".
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|12
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|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8