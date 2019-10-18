РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина

Два предстоящих тура РПЛ будут посвящены памяти легендарного голкипера СССР Льва Яшина.

"13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти Льва Ивановича Яшина. Клубы отдадут честь великому голкиперу", - говорится в заявлении РПЛ.

Отметим, что 22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. С 1950 по 1971 год он играл за московское "Динамо".

С 1954 по 1967 год Яшин защищал цвета сборной СССР. В 1963 году Яшин был награжден "Золотым мячом".

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