РПЛ поучаствовала в обмене шутками Дзюбы со Слуцким

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги подшутила над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким, которые обменивались шутками в течение дня.

"Известный российский стэндапер с фанатом", - говорится в Twitter российской национальной команды с прикрепленной фотографией Слуцкого и Дзюбы.

Напомним, что Слуцкий сравнил Дзюба с деревом, а затем котенком, представляющим себя в виде льва. Дзюба несколько раз намекнул на лишний вес тренера.

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