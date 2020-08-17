РПЛ поздравила Прядкина с днём рождения

Теги рплсергей прядкин

РПЛ поздравила Прядкина с днём рождения

Пресс-служба РПЛ опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный президенту лиги Сергею Прядкину.

Сегодня, 17 августа, скандальный функционер отмечает свой 59-й день рождения.

"Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед! С днём рождения!" - говорится в публикации.

Прядкин возглавляет РПЛ с ноября 2007 года, срок его полномочий рассчитан до 2025 года.

Не пропустите: Журналист Егоров рассказал, сколько клубы РПЛ будут платить за VAR. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА сделал предложение "Спортингу" по трансферу Палиньи

ЦСКА сделал предложение "Спортингу" по трансферу Палиньи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов