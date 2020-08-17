РПЛ поздравила Прядкина с днём рождения

Пресс-служба РПЛ опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный президенту лиги Сергею Прядкину.

Сегодня, 17 августа, скандальный функционер отмечает свой 59-й день рождения.

"Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед! С днём рождения!" - говорится в публикации.

17 августа день рождения отмечает президент РПЛ.



Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед!



С днём рождения! — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 17, 2020

Прядкин возглавляет РПЛ с ноября 2007 года, срок его полномочий рассчитан до 2025 года.

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