РПЛ поздравила Прядкина с днём рождения
Пресс-служба РПЛ опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный президенту лиги Сергею Прядкину.
Сегодня, 17 августа, скандальный функционер отмечает свой 59-й день рождения.
"Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед! С днём рождения!" - говорится в публикации.
17 августа день рождения отмечает президент РПЛ.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 17, 2020
Уважаемый Сергей Геннадьевич! Вы вносите большой вклад в развитие лиги и всего российского футбола. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и больших побед!
С днём рождения!
Прядкин возглавляет РПЛ с ноября 2007 года, срок его полномочий рассчитан до 2025 года.
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