РПЛ предложила кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Теги зенит санкт-петербургвиталий муткорпл

РПЛ предложила кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

Сегодня, 10 января,  прошло собрание РПЛ, на котором организация предложила кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александр Дюкова на пост президента РФС.

Ранее сообщалось, что Дюков - единственный претендент эту должность, так как депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, вероятно, не будет участвовать в выборах президента РФС.

Напомним, что 19 декабря Виталий Мутко ушел с поста президента РФС, который занимал с 2015 года.

Выбор президента пройдет 22 февраля на отчетно-выборной конференции.

Не пропустите: ЦСКА продлил контракты с двумя игроками. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вальверде рассказал, кто из игроков "Барселоны" заменит Мунира в атаке

Вальверде рассказал, кто из игроков "Барселоны" заменит Мунира в атаке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов