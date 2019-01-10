РПЛ предложила кандидатуру Дюкова на пост президента РФС
Сегодня, 10 января, прошло собрание РПЛ, на котором организация предложила кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александр Дюкова на пост президента РФС.
Ранее сообщалось, что Дюков - единственный претендент эту должность, так как депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, вероятно, не будет участвовать в выборах президента РФС.
Напомним, что 19 декабря Виталий Мутко ушел с поста президента РФС, который занимал с 2015 года.
Выбор президента пройдет 22 февраля на отчетно-выборной конференции.
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