РПЛ представила 7 самых красивых голов 24-го тура

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РПЛ представила 7 самых красивых голов 24-го тура

РПЛ представила 7 лучших голов 24-го тура чемпионата России.

В список лучших забитых мячей попали: Никита Бурмистров ("Сочи"), Максим Глушенков ("Крылья Советов"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Михаил Костюков ("Тамбов") и Эрик Бикфалви ("Урал").

Ранее стало известно, что в сборную 24-го тура РПЛ вошли сразу четыре игрока "Зенита".

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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