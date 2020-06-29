РПЛ представила 7 самых красивых голов 24-го тура

РПЛ представила 7 лучших голов 24-го тура чемпионата России.

В список лучших забитых мячей попали: Никита Бурмистров ("Сочи"), Максим Глушенков ("Крылья Советов"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Михаил Костюков ("Тамбов") и Эрик Бикфалви ("Урал").

Миранчук, Бикфалви, Ионов и другие!



Смотрим лучшие голы 2️⃣4️⃣ тура #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Axmot8iju9 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 29, 2020

Ранее стало известно, что в сборную 24-го тура РПЛ вошли сразу четыре игрока "Зенита".

А еще: "Оренбург" поместил 10 членов команды на карантин и ждет предписания Роспотребнадзора перед матчем с "Уралом"| http://soccernews.ru