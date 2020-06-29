РПЛ представила 7 самых красивых голов 24-го тура
РПЛ представила 7 лучших голов 24-го тура чемпионата России.
В список лучших забитых мячей попали: Никита Бурмистров ("Сочи"), Максим Глушенков ("Крылья Советов"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Михаил Костюков ("Тамбов") и Эрик Бикфалви ("Урал").
Миранчук, Бикфалви, Ионов и другие!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 29, 2020
Смотрим лучшие голы 2️⃣4️⃣ тура #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Axmot8iju9
Ранее стало известно, что в сборную 24-го тура РПЛ вошли сразу четыре игрока "Зенита".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22