РПЛ представила лучшие голы 22-го тура

РПЛ опубликовала лучшие голы 22-го тура.

Отметим, что топ вошли голы Джордана Ларссона, Эсекиэля Понсе, Малкома и Гжегожа Крыховяка.

Феноменальные выстрелы Ларссона и Крыховяка из-за штрафной, первый забитый мяч Малкома, точный удар Килина после передачи голкипера и акробатические трюки Понсе и Давиташвили!



Наслаждайтесь лучшими голами 22 тура #ТинькоффРПЛ! ⚽ pic.twitter.com/krVinAFd4p — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 18, 2020

Напомним, что розыгрыш чемпионата был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

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