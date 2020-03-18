РПЛ представила лучшие голы 22-го тура
РПЛ опубликовала лучшие голы 22-го тура.
Отметим, что топ вошли голы Джордана Ларссона, Эсекиэля Понсе, Малкома и Гжегожа Крыховяка.
Феноменальные выстрелы Ларссона и Крыховяка из-за штрафной, первый забитый мяч Малкома, точный удар Килина после передачи голкипера и акробатические трюки Понсе и Давиташвили!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 18, 2020
Наслаждайтесь лучшими голами 22 тура #ТинькоффРПЛ! ⚽ pic.twitter.com/krVinAFd4p
Напомним, что розыгрыш чемпионата был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
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|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
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|Рубин
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|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20