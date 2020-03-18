РПЛ представила лучшие голы 22-го тура

Теги эсекиэль понседжордан ларссонмалкомгжегож крыховяк

РПЛ представила лучшие голы 22-го тура

РПЛ опубликовала лучшие голы 22-го тура.

Отметим, что топ вошли голы Джордана Ларссона, Эсекиэля Понсе, Малкома и Гжегожа Крыховяка.

Напомним, что розыгрыш чемпионата был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

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