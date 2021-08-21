РПЛ предупредила четыре клуба из-за состояния газона на стадионах

Пресс-служба РПЛ опубликовала официальное заявление по итогам инспекции состояния газона на домашних стадионах клубов лиги.

"Ахмат" и "Сочи" получили предупреждения, действие сертификатов домашних стадионов "Рубина" и "Ростова" временно приостановлено.

Согласно регламенту, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча", - сообщили в РПЛ.

Теперь клубы должны принять меры по улучшению качества полей на стадионах. Лига для скорейшего решения проблемы привлекла экспертов, взаимодействующих с агрономами на аренах.

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