РПЛ признала медицинскую службу "Спартака" лучшей в лиге

Теги спартак москва

РПЛ признала медицинскую службу "Спартака" лучшей в лиге

Московский "Спартак" стал победителем конкурса "Лучшая медицинская служба клубов РПЛ".

Авторитетная независимая комиссия оценивала уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне у игроков "красно-белых" было достаточно много травм, а некоторые из них тайно обращались к бывшему врачу команды.

Напомним, что "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне.

Не пропустите: "Спартак" назвал лучшего игрока мая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар рискует пропустить Кубок Америки

Неймар рискует пропустить Кубок Америки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов