РПЛ признала медицинскую службу "Спартака" лучшей в лиге

Московский "Спартак" стал победителем конкурса "Лучшая медицинская служба клубов РПЛ".

Авторитетная независимая комиссия оценивала уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне у игроков "красно-белых" было достаточно много травм, а некоторые из них тайно обращались к бывшему врачу команды.

Напомним, что "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне.

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