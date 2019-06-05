РПЛ признала медицинскую службу "Спартака" лучшей в лиге
Московский "Спартак" стал победителем конкурса "Лучшая медицинская служба клубов РПЛ".
Авторитетная независимая комиссия оценивала уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам.
Стоит отметить, что в минувшем сезоне у игроков "красно-белых" было достаточно много травм, а некоторые из них тайно обращались к бывшему врачу команды.
Напомним, что "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне.
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|Команда
|М
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|2
|Локомотив Москва
|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20