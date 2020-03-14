РПЛ проведет собрание по поводу возможной остановки матчей чемпионата из-за коронавируса
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что 17 марта будет проведено собрание, на котором будет обсуждаться возможность приостановки матчей чемпионата из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
"Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов премьер-лиги и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей", - говорится в заявлении РПЛ.
Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в 2019 года. С тех пор во всем мире заразились более 145 тысяч человек. Зафиксировано почти 5500 смертей от новой болезни. Число вылечившихся составляет более 71 000 человек.
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|Локомотив Москва
|21
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|ЦСКА Москва
|21
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|Арсенал Тула
|21
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|Спартак Москва
|22
|28
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|Уфа
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|21
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|Оренбург
|22
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|12
|Крылья Советов
|21
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|Тамбов
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|14
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|16
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|22
|20