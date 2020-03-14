РПЛ проведет собрание по поводу возможной остановки матчей чемпионата из-за коронавируса

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что 17 марта будет проведено собрание, на котором будет обсуждаться возможность приостановки матчей чемпионата из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов премьер-лиги и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей", - говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в 2019 года. С тех пор во всем мире заразились более 145 тысяч человек. Зафиксировано почти 5500 смертей от новой болезни. Число вылечившихся составляет более 71 000 человек.

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