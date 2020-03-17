РПЛ рассматривает два варианта возобновления чемпионата

Сезон российской Премьер-лиги вряд ли возобновится 10 апреля, хотя розыгрыш турнира пока приостановлен именно до этой даты.

По информации "Чемпионата", на сегодняшний день руководство РПЛ рассматривает варианты с проведением матчей чемпионата с середины мая или начала июня.

При этом лига получила рекомендацию от УЕФА завершить розыгрыш национального первенства до конца первого летнего месяца.

Пока же почти все футбольные соревнования мира ушли на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.

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