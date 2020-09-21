РПЛ разрешила гостевым фанатам посещать матчи чемпионата России
Директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что гостевым болельщикам можно будет посещать матчи РПЛ. На встречи будут пускать 5 процентов от общей билетной квоты.
"Гостевым болельщика будет разрешено приходить на футбол везде, по всем клубам РПЛ. Квота - 5% от билетной программы, но клубы могут договариваться об увеличении.
Обсуждали бюджет. Он положительный, прибыль будет распределена между клубами. Будет рабочая группа по телевизионным правам. Встреча была продуктивной. Было много споров вокруг гостевой квоты, но большинством голосов это решение было поддержано.
Как можно предлагать что-то по телеправам, если группы еще нет? Контракт закончится, группа будет работать, чтобы права в перспективе были дороже. Насколько? Представление у меня есть, но я вам не скажу", - цитирует Медведева Sport24.
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