РПЛ с 13-го тура переходит на зимний мяч

Начиная с 13-го тура во всех играх РПЛ, будут использоваться желтые мячи.

"Начиная с 13-го тура мы будем играть ярко-желтым мячом. Первый тест зимнего мяча уже в эту субботу, в игре между "Рубином" и "Арсеналом". В апреле 2021 года РПЛ вернется к мячам белого цвета", - заявили в пресс-службе лиги.

13-й тур стартует в субботу, 31 октября. После 12 туров "Спартак" лидирует в чемпионате, опережая "Зенит" на 2 очка.

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