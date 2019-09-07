РПЛ с недельным опозданием опубликовала расписание 9-го тура

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РПЛ с недельным опозданием опубликовала расписание 9-го тура

Стало известно расписание матчей девятого тура российской Премьер-лиги.

13 сентября (пятница)

"Зенит" – "Арсенал" 20:00

14 сентября (суббота)

"Спартак" – "Урал" 16:30

"Сочи" – "Локомотив" 19:00

15 сентября (воскресенье)

"Оренбург" – "Рубин" 14:00

"Тамбов" – ЦСКА 16:30

"Краснодар" – "Крылья Советов" 19:00

16 сентября (понедельник)

"Динамо" – "Уфа" 20:00

"Ростов" – "Ахмат" 20:30

Стоит отметить, что РПЛ обязана публиковать расписание тура не менее чем за две недели до его старта.

В данном случае лига нарушила регламент, поскольку первый матч 9-го тура состоится через шесть дней.

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