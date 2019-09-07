РПЛ с недельным опозданием опубликовала расписание 9-го тура
Стало известно расписание матчей девятого тура российской Премьер-лиги.
13 сентября (пятница)
"Зенит" – "Арсенал" 20:00
14 сентября (суббота)
"Спартак" – "Урал" 16:30
"Сочи" – "Локомотив" 19:00
15 сентября (воскресенье)
"Оренбург" – "Рубин" 14:00
"Тамбов" – ЦСКА 16:30
"Краснодар" – "Крылья Советов" 19:00
16 сентября (понедельник)
"Динамо" – "Уфа" 20:00
"Ростов" – "Ахмат" 20:30
Стоит отметить, что РПЛ обязана публиковать расписание тура не менее чем за две недели до его старта.
В данном случае лига нарушила регламент, поскольку первый матч 9-го тура состоится через шесть дней.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4