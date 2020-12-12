РПЛ сделала официальное заявление по поводу конфликта после матча "Сочи" - "Спартак"

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сделала официальное заявление по поводу конфликта после окончания матча 18-го тура чемпионата России "Сочи" - "Спартак" (1:0).

"После окончания матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС", - говорится в заявлении.

По словам главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, Жоазиньо ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

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