РПЛ сделала заявление о ситуации с посещаемостью матча "Спартак" - "Зенит"

Пресс-служба российской Премьер-лиги дала комментарий касательно вероятного нарушения со стороны "Спартака" дисциплинарного регламента в субботнем матче против "Зенита".

Напомним, что речь идёт о заполняемости трибун "Открытие Арены". "Красно-белых" подозревают в том, что на стадион попало больше болельщиков, чем разрешено в условиях пандемии.

"Посещаемость матча российской Премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со "Спартаком" как с принимающей стороной, и с РФС", - сообщили в РПЛ.

По официальным данным, дерби двух столиц посетили 17 150 зрителей.

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