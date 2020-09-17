РПЛ сделала заявление по ситуации с коронавирусом в "Роторе"
В РПЛ выступили с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в "Роторе".
"Безопасность всех участников матчей Тинькофф РПЛ - приоритет для лиги. Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами Российской Премьер-Лиги.
Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ "Ротор" - "Краснодар" не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей "Ротора" и отсутствия предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 2 часа до начала матча.
Окончательное решение о проведении матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области", - говорится в заявлении.
Матч "Ростов" - "Ротор" должен состояться 19 сентября. Начало - в 19:00 (мск).
А еще: Хацкевич огласил позицию "Ротора" по матчу с "Ростовом"| http://soccernews.ru
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