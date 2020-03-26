РПЛ составила кроссворд про вратарей

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РПЛ составила кроссворд про вратарей

Пресс-служба российской Премьер-лиги во время вынужденной паузы в сезоне старается развлекать болельщиков.

В этот раз РПЛ подготовила кроссворд о вратарях чемпионата России и опубликовала его в твиттере.

Желающим предлагается ответить на пять вопросов:

1. Он написал книгу "100 пенальти от читателей";

2. Он в детстве играл в мини-футбол на позиции защитника;

3. Он родился в Иваново. Играл за "Шинник", "Томь", "Спартак", "Ростов";

4. В интервью он признался, что готов играть за "Спартак" бесплатно;

5. Он лидер нынешнего сезона РПЛ по сухим матчам.

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