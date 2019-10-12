РПЛ сравнила Азмуна и Оздоева. Ранее их перепутала Канделаки

Пресс-служба российской Премьер-лиги сравнила внешность и статистику двух игроков "Зенита" Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна, которых накануне перепутала генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

"Они реально похожи", - говорится в публикации РПЛ, которая сопровождается фотографиями россиянина и иранца, а также их практически идентичной статистикой.

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