РПЛ сравнила Дзюбу, Шомуродова, Крыховяка, Фернандеса, Сафонова, Жиго, Деспотовича и Соболева со звёздами Голливуда

Пресс-служба РПЛ нашла сходства во внешности со звёздами Голливуда у восьми футболистов клубов Премьер-лиги.

"В этом сезоне зрелищности матчей РПЛ позавидовал бы даже Голливуд, тем более некоторые игроки смотрелись бы в кадре ничуть не хуже звёзд кино", - говорится в публикации РПЛ в твиттере.

Итак, кто на кого похож: Артём Дзюба ("Зенит") - Джуд Лоу, Эльдор Шомуродов ("Ростов") - Роберт Дауни-младший, Гжегож Крыховяк ("Локомотив") - Райан Гослинг, Марио Фернандес (ЦСКА) - Брэд Питт, Матвей Сафонов ("Краснодар") - Маколей Калкин, Самюэль Жиго ("Спартак") - Дуэйн Джонсон, Джордже Деспотович ("Оренбург") - Орландо Блум, Александр Соболев ("Крылья Советов") - Джейсон Стетхэм.

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