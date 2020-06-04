РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи

РПЛ уведомила клубы о правилах допуска болельщиков на матчи.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", температура тела фанатов не должна превышать 37 градусов. Кроме того, зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию, на стадионе они должны будут носить маски и перчатки.

Розыгрыш РПЛ должен возобновиться 19 июня. После 22 туров в чемпионате лидирует "Зенит", опережая "Локомотив" на 9 очков.

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