РПЛ вошла в десятку самых возрастных европейских лиг

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РПЛ вошла в десятку самых возрастных европейских лиг

Швейцарский международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал результаты анализа 31 европейского чемпионата касательно возраста выступающих там футболистов.

Самой молодой лигой Европы оказалась словацкая (24,31 года), в тройку также вошли Нидерланды (24,54) и Словения (24,57).

В списке самых возрастных лиг лидирует Турция (28 лет). Четвёртое место в данном рейтинге занимает итальянская Серия А (26,93), шестое - АПЛ (26,82), восьмое - испанская Примера (26,76).

Российская Премьер-лига расположилась на девятой строчке среди самых "старых" чемпионатов Европы - средний возраст игроков составляет 26,69 года.

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