РПЛ возобновится раньше, чем планировалось

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РПЛ возобновится раньше, чем планировалось

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал новую дату возобновления футбольного сезона в стране.

"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре", - сказал Чернышенко.

Напомним, что вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса длится в РПЛ с середины марта.

В чемпионате осталось провести восемь туров. Розыгрыш турнира планируется завершить 22 июля.

Не пропустите: На этой неделе может состояться первый после карантина матч между командами РПЛ. | http://soccernews.ru
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