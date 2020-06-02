РПЛ возобновится раньше, чем планировалось
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал новую дату возобновления футбольного сезона в стране.
"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре", - сказал Чернышенко.
Напомним, что вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса длится в РПЛ с середины марта.
В чемпионате осталось провести восемь туров. Розыгрыш турнира планируется завершить 22 июля.
Не пропустите: На этой неделе может состояться первый после карантина матч между командами РПЛ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20