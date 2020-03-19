РПЛ выложил математическую задачу с Аршавиным и Дзюбой

Пресс-служба РПЛ предложила своим подписчикам в твиттере решить математическую задачу.

В качестве переменных выступили Андрей Аршавин (завершил карьеру), Артём Дзюба ("Зенит") и Седрик Гогуа (ЦСКА).

Напомним, что российская Премьер-лига из-за пандемии коронавируса приостановлена до 10 апреля.

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