РПЛ выпустила поздравления с Днем Победы
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Российская Премьер-лига опубликовала поздравление с Днем Победы.
"Мы искренне благодарны всем ветеранам войны, труженикам тыла, которые рисковали своими жизнями ради свободы нашей Родины и мира на всей Земле. Мы никогда не забудем подвиги защитников Отечества.
Все матчи 29-го тура РПЛ, который проходит с 7 по 10 мая с перерывом на 9 мая, начинаются с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вечная память героям!" - говорится в поздравлении на официальном сайте РПЛ.
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