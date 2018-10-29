РПЛ выразила соболезнования в связи с гибелью владельца "Лестера"

Российская Премьер-лига выразила соболезнования в связи с гибелью владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи, разбившегося в результате крушения личного вертолёта.

"Российская Премьер-лига выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Вишая Шривадданапрабхи, а также болельщикам "Лестера" и АПЛ" - говорится в публикации РПЛ в твиттере.

Напомним, что вертолёт с владельцем "Лестера" разбился через несколько минут после взлёта возле домашнего стадиона команды "Кинг Пауэр". Помимо тайского миллиардера на борту было четыре человека. Все они погибли.

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