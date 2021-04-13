РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Ярдошвили

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РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Ярдошвили

Фото сайт "Динамо"

РПЛ отреагировала на смерть главного врача московского "Динамо" Александра Ярдошвили.

Заслуженный врач России умер сегодня утром в возрасте 66 лет.

"Российская Премьер-лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Эдуардовича", - говорится в заявлении.

До "Динамо" Ярдошвили работал в ЦСКА, "Локомотиве", одесском "Черноморце" и сборной России.

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