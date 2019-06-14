РПЛ выступила против реформирования Лиги Чемпионов

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РПЛ выступила против реформирования Лиги Чемпионов

Российская Премьер-лига опубликовала официальное заявление с позицией по возможному реформированию еврокубковых соревнований.

Напомним, что с 2024 года может измениться формат проведения Лиги Чемпионов. Согласно предлагаемому проекту, турнир будет проводиться без принципа квалификации, а новыми участниками ЛЧ смогут становиться не более 8 команд ежегодно.

"Клубы Российской Премьер-Лиги обсудили проект реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам", - говорится в заявлении РПЛ.

Отмечается, что клубы Премьер-лиги выступают против подобных реформ.

"Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу Чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в Премьер-Лиге. Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Руководству Лиги поручено продолжать сотрудничество с Европейскими Лигами,  болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству", - подытожили в РПЛ.

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