РПЛ выступила с заявлением по поводу акции протеста фанатов
Пресс-служба РПЛ озвучила позицию лиги касательно готовящихся акций протеста на матчах 17-го тура.
Напомним, что фанаты намерены покидать трибуны во время игр в знак несогласия с действиями правоохранителей.
В прошлое воскресенье более 400 зрителей поединка между ЦСКА и "Зенитом" (0:2) были задержаны, поскольку полицейские не смогли вычислить несколько болельщиков, устроивших файер-шоу на стадионе.
"РПЛ продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура против "Зенита". 7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча. Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря", - говорится в заявлении.
"Болельщики - основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации", - добавил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.
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