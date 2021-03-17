РПЛ запустила тестовый режим системы добровольной идентификации болельщиков

Пресс-служба РПЛ сообщила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. Новый сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах чемпионата России сезона 2020/2021.

"Мы уверены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдет успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации — ее параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств.

При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте Премьер-лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. На сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка "Войти через Премьер-лигу". Электронный билет будет оформлен с привязкой к учетной записи болельщика в системе идентификации РПЛ", — говорится в заявлении лиги.

Стоит отметить, что питерский "Зенит" пока не будет вводить данную систему. "Сине-бело-голубые" продолжат использование Fan-ID.