"Гамбург" пробился в полуфинал Кубка Германии
В рамках четвертьфинала Кубка Германии "Гамбург" одержал победу над "Падерборном" и пробился в полуфинал турнира.
"Падерборн" - "Гамбург" 0:2
Голы: Ласогга, 54 - 0:1, Ласогга, 68 - 0:2
"Падерборн": Цингерле, Цолински (Хюнемайер, 77), Штродик, Коллинз, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Клемент, Дрэгер (Риттер, 70), Текпетей (Прегер, 65), Михель.
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, ван Дронгелен (Яничич, 26), Дуглас Сантос, Бейтс, Холтби, Юнг, Джатта (Нарей, 85), Мангаля, Сакаи, Ласогга (Озджан, 72).
Предупреждения: Коллинз (11), Юнг (33), Сакаи (67), Василиадис (83), Дуглас Сантос (86).
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|27
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