"Гамбург" пробился в полуфинал Кубка Германии

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"Гамбург" пробился в полуфинал Кубка Германии

В рамках четвертьфинала Кубка Германии "Гамбург" одержал победу над "Падерборном" и пробился в полуфинал турнира.

"Падерборн" - "Гамбург" 0:2

Голы: Ласогга, 54 - 0:1, Ласогга, 68 - 0:2

"Падерборн": Цингерле, Цолински (Хюнемайер, 77), Штродик, Коллинз, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Клемент, Дрэгер (Риттер, 70), Текпетей (Прегер, 65), Михель.

"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, ван Дронгелен (Яничич, 26), Дуглас Сантос, Бейтс, Холтби, Юнг, Джатта (Нарей, 85), Мангаля, Сакаи, Ласогга (Озджан, 72).

Предупреждения: Коллинз (11), Юнг (33), Сакаи (67), Василиадис (83), Дуглас Сантос (86).

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