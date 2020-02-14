"Манчестер Сити" обратится в CAS из-за исключения из еврокубков

"Манчестер Сити" намерен обжаловать решение УЕФА об исключении клуба из еврокубков.

"Мы разочарованы, но не удивлены этим решением. Клуб все это время нуждался в независимом органе, который проведет беспристрастное расследование.

Еще в декабре 2018 года главный следователь УЕФА угрожал "Сити" исключить из еврокубков. Поэтому мы не сомневались в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением Спортивного арбитражного суда (CAS)", - заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, что УЕФА отстранил "Сити" от участия в еврокубках на два сезона.

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