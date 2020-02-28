Роналду: "Матч "Ювентус" - "Интер" - это как Эль Класико"

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Роналду: "Матч "Ювентус" - "Интер" - это как Эль Класико"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящую игру против "Интера".

"Матч "Ювентус" - "Интер" - это как Эль Класико. С "Миланом" и "Лацио" были отличные матчи, в таких приятно принимать участие. Против "Интера" будет замечательная игра, в которой мы постараемся выиграть.

Наши фанаты не будут присутствовать на матче, это грустно. Мы будет играть дома и надеемся добыть победу. Нам нужно принять решение играть при пустых трибунах", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Матч между "Ювентусом" и "Интером" состоится 1 марта в 22:45 (мск).

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