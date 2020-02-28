Роналду: "Матч "Ювентус" - "Интер" - это как Эль Класико"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящую игру против "Интера".
"Матч "Ювентус" - "Интер" - это как Эль Класико. С "Миланом" и "Лацио" были отличные матчи, в таких приятно принимать участие. Против "Интера" будет замечательная игра, в которой мы постараемся выиграть.
Наши фанаты не будут присутствовать на матче, это грустно. Мы будет играть дома и надеемся добыть победу. Нам нужно принять решение играть при пустых трибунах", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.
Матч между "Ювентусом" и "Интером" состоится 1 марта в 22:45 (мск).
Читайте также: Матч "Ювентус" - "Интер" пройдет без зрителей из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15