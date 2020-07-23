Луческу: "Благодарен судьбе, что пришел в клуб с великими традициями"

Мирча Луческу дал комментарии после своего назначения на пост тренера киевского "Динамо".

"Я очень скучал по Украине. У меня были очень успешные результаты в этой стране, а также замечательные отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе, что пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать.

Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также фанатам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - заявил Луческу.

Напомним, что с 2004 по 2016 год Луческу возглавлял главного конкурента "Динамо" - донецкий "Шахтер".

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