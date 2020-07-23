Луческу: "Благодарен судьбе, что пришел в клуб с великими традициями"
Мирча Луческу дал комментарии после своего назначения на пост тренера киевского "Динамо".
"Я очень скучал по Украине. У меня были очень успешные результаты в этой стране, а также замечательные отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе, что пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать.
Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также фанатам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - заявил Луческу.
Напомним, что с 2004 по 2016 год Луческу возглавлял главного конкурента "Динамо" - донецкий "Шахтер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13