Гончаренко высказался о событиях в Беларуси

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Гончаренко высказался о событиях в Беларуси

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о ситуации в Беларуси.

"Я считаю, что происходящее недопустимо. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Я поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Я хотел проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, однако ожидание в очереди сильно растянулось. Людям пришлось стоять по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Сложилось впечатление,  что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали", - заявил Гончаренко.

Напомним, что в Беларуси проходят акции протеста против победы Александра Лукашенко в президентских выборах. Милиция разгоняла митинги с применением силы.

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