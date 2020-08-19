Семак раскритиковал лимит на легионеров

Наставник "Зенита" Сергей Семак негативно высказался о лимите на легионеров.

"Для меня лимит - это зло. Есть плюс, что не нужно ломать голову, кого из иностранцев выпускать. С этим немного проще, однако всe равно я противник лимита, который мешает нашему футболу", - заявил Семак.

Напомним, что по новому лимиту на легионеров на поле одновременно могут находиться восемь иностранных футболистов.

"Зенит" два сезона кряду становился чемпионом РПЛ.

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