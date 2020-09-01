Де Йонг высказался о назначении Кумана на пост тренера "Барселоны"

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Де Йонг высказался о назначении Кумана на пост тренера "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал то, что Рональд Куман возглавил каталонский клуб.

"Я немного побеседовал с Куманом по телефону. Однако, когда я вернусь в расположение клуба, мы все обсудим подробнее. Разумеется, я должен доказать, что достоин места в стартовом составе.

Я не связывался с ним, когда начали появляться слухи о его назначении. Думаю, у него было и так много мыслей", - приводит слова де Йонга Nos.nl.

Напомним, что де Йонг и Куман знакомы по совместной работе в сборной Нидерландов, которую Куман возглавлял с 2018 по 2020 год.

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