"Спартак" дозаявил Селихова на этот сезон
"Спартак" добавил голкипера Александра Селихова в заявку на этот сезон.
26-летний вратарь будет выступать под 57-м номером. Отметим, что Селихов из-за травмы не появлялся на поле с апреля 2019 года.
Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. За это время он провел 37 матчей, в которых пропустил 38 голов.
После шести туров "Спартак" лидирует в РПЛ, опережая "Зенит" на одно очко.
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|Команда
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|22
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|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
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|23
|15
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|22
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|Крылья Советов
|23
|22