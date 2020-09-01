"Спартак" дозаявил Селихова на этот сезон

"Спартак" добавил голкипера Александра Селихова в заявку на этот сезон.

26-летний вратарь будет выступать под 57-м номером. Отметим, что Селихов из-за травмы не появлялся на поле с апреля 2019 года.

Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. За это время он провел 37 матчей, в которых пропустил 38 голов.

После шести туров "Спартак" лидирует в РПЛ, опережая "Зенит" на одно очко.

Читайте также: Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА. | http://soccernews.ru