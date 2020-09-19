Хавбек "Краснодара" Кабелла рассказал, кто из футболистов его вдохновлял
Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла перечислил вдохновляющих его игроков.
"Алессандро Дель Пьеро, Зинедин Зидан и Криштиану Роналду. Пожалуй, любимый футболист - Роналду. Восхищает его стремление всегда побеждать и быть лучшим. В этой черте характера мы с ним похожи", - приводит слова игрока сайт клуба.
Кабелла выступает за "Краснодар" с 2019 года. За это время он провел 17 игр, забил пять голов и отдал два ассиста.
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|2
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|22
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|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
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|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
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|Оренбург
|22
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