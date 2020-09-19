Хавбек "Краснодара" Кабелла рассказал, кто из футболистов его вдохновлял

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Хавбек "Краснодара" Кабелла рассказал, кто из футболистов его вдохновлял

Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла перечислил вдохновляющих его игроков.

"Алессандро Дель Пьеро, Зинедин Зидан и Криштиану Роналду. Пожалуй, любимый футболист - Роналду. Восхищает его стремление всегда побеждать и быть лучшим. В этой черте характера мы с ним похожи", - приводит слова игрока сайт клуба.

Кабелла выступает за "Краснодар" с 2019 года. За это время он провел 17 игр, забил пять голов и отдал два ассиста.

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