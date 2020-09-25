"Манчестер Сити" интересуется защитником "Бенфики"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Бенфики" Рубену Диашу.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "горожане" готовы предложить в обмен Николаса Отаменди. Общая стоимость сделки оценивается в 55 миллионов евро.

Отмечается, что ранее "Севилья" отказала "Сити" в трансфере защитника Жюлю Кунде.

В прошлом сезоне Диаш провел 46 игр, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

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