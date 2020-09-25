"Манчестер Сити" интересуется защитником "Бенфики"
"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Бенфики" Рубену Диашу.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "горожане" готовы предложить в обмен Николаса Отаменди. Общая стоимость сделки оценивается в 55 миллионов евро.
Отмечается, что ранее "Севилья" отказала "Сити" в трансфере защитника Жюлю Кунде.
В прошлом сезоне Диаш провел 46 игр, в которых забил три гола и отдал три ассиста.
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18