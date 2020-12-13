Семак вошел в топ-5 тренеров "Зенита" по количеству побед

В рамках 18-го тура РПЛ "Зенит" одержал победу над "Динамо" (3:1).

Как сообщает сайт "История "Зенита", Сергей Семак во главе клуба одержал 69-ю победу (53 в РПЛ, 7 - в Кубке России, 9 - в еврокубках).

Таким образом, Семак вошел в топ-5 тренеров по количеству побед во главе "Зенита", обойдя Дика Адвоката (68 побед).

Лидерами в списке являются Властимил Петржела (73 победы), Лучано Спаллетти (105), Юрий Морозов (121) и Павел Садырин (125).

При этом стоит отметить, что Семак является рекордсменом среди тренеров клуба по проценту набранных в чемпионате страны очков (76,5%) и по проценту побед (67%).

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