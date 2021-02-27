Агент Педро Роши высказался о будущем игрока в "Спартаке"

Хэмилтон Бернард, агент хавбека "Спартака" Педро Роши, поделился информацией о будущем игрока.

"Его перевели в дубль, так как "Спартак" достиг лимита легионеров, дело не в умениях футболиста. Многие клубы из Бразилии хотят подписать игрока, но из-за финансовых причин, связанных с арендой, пока ясности нет", - приводит слова агента O Dia.

Педро Роша перебрался в "Спартак" в 2018 году. В 2019 и 2020 году бразилец отправлялся в аренду в "Крузейро" и "Фламенго".

В составе "Спартака" Роша провел 19 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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