"Барселона" активно работает над продлением контракта с Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" активно работает над продлением контракта с ДембелеФото: твиттер "Барселоны"

"Барселона" хочет продлить соглашение с вингером Усманом Дембеле.

По сведениям Diario Sport, директор каталонцев Матеу Алемани практически каждый день общается с агентом футболиста.

Трудности в переговорах вызывает сложное финансовое положение клуба. Однако сам Дембеле хотел бы остаться в команде, что является положительным моментом в переговорах.

Напомним, что контракт Дембеле с "Барсой" истекает летом 2022 года. В этом сезоне из-за травмы он не провел ни одного матча.

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