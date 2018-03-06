RT: "Моуринью будет есть у нас черную икру одноразовыми золотыми ложками"

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RT: "Моуринью будет есть у нас черную икру одноразовыми золотыми ложками"
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян опровергла информацию о том, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получит 1 миллион фунтов за работу на российском телеканале во время Чемпионата Мира-2018. 

"Ставлю двойку за креативность. Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками", - приводит слова Симоньян российские СМИ.

Напомним, что Моуринью станет эксперта канала на первой неделе Чемпионата Мира в России. Всего он проработает пять дней.

Не пропустите: Моуринью хорошо заработает на сотрудничестве с российским телеканалом. | http://soccernews.ru

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