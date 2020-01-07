"Руан" обыграл "Метц" в матче 1/32 Кубка Франции
"Руан" обыграл "Метц" в матче 1/32 Кубка Франции.
Голы забили Фред Демби, Арчи Фатаки и Махамаду Диарра.
"Руан" - "Метц" - 3:0 (1:0)
Голы: Демби, 6 - 1:0, Фатаки, 77 - 2:0, Диарра, 88 - 3:0.
"Метц": Делекруа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Пажо (Гакпа, 64), Н`Дорам, Ангбан, Нгюетт (Яде, 81), Амброз, Диалло.
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