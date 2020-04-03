Рубашко заявил, что "Сочи" выступает за продолжение чемпионата

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Рубашко заявил, что "Сочи" выступает за продолжение чемпионата

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что клуб выступает за продолжение сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это совершенно не соответствует действительности. Мы никогда не поднимали этот вопрос. "Сочи" за то, чтобы доиграть восемь оставшихся туров тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Крайне желательно, чтобы матчи прошли со зрителями", - сказал Рубашко.

Ранее пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона и обнуление результатов.

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