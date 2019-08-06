Рубен Агилар перешел в "Монако"

Теги монакомонпельетрансферы

Рубен Агилар перешел в "Монако"

Защитник Рубен Агилар стал игроком "Монако". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее футболист выступал в "Монпелье". Его контракт с "Монако" рассчитан до 2024 года. Стоимость трансфера пока неизвестна.

"Очень счастлив быть частью "Монако". Этот клуб хочет бороться за первые места. Это новый вызов для меня, буду стараться и усердно работать", - сказал Агилар.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забив 1 гол и сделав 5 ассистов.

А еще: ПСЖ готов отдать Неймара в аренду трем европейским клубам| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Данило прилетел в Турин, чтобы завершить трансфер в "Ювентус"

Данило прилетел в Турин, чтобы завершить трансфер в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов