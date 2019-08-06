Рубен Агилар перешел в "Монако"

Защитник Рубен Агилар стал игроком "Монако". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее футболист выступал в "Монпелье". Его контракт с "Монако" рассчитан до 2024 года. Стоимость трансфера пока неизвестна.

"Очень счастлив быть частью "Монако". Этот клуб хочет бороться за первые места. Это новый вызов для меня, буду стараться и усердно работать", - сказал Агилар.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забив 1 гол и сделав 5 ассистов.

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