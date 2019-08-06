Рубен Агилар перешел в "Монако"
Защитник Рубен Агилар стал игроком "Монако". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее футболист выступал в "Монпелье". Его контракт с "Монако" рассчитан до 2024 года. Стоимость трансфера пока неизвестна.
"Очень счастлив быть частью "Монако". Этот клуб хочет бороться за первые места. Это новый вызов для меня, буду стараться и усердно работать", - сказал Агилар.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забив 1 гол и сделав 5 ассистов.
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|38
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|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
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|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27