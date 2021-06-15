Рубен Диаш поделился ожиданиями от Евро-2020

Теги португалиячемпионат европырубен диаш

Рубен Диаш поделился ожиданиями от Евро-2020Фото: инстаграм Рубена Диаша/Автор неизвестен

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился ожиданиями от Евро-2020.

"Важно придерживаться тех же правил, что привели нас к победе на Евро-2016. Это значит подходить к матчу с чистым умом и играть за команду так, чтобы на поле не было никаких "я", только "мы".

Другого пути нет. Так было на Евро-2016 и на других турнирах. Это единственный возможный подход к чемпионату.

Не назвал бы победы сборной Португалии на Евро-2016 и в Лиге наций внезапным взлетом. Все дело в многолетней работе и особенностях талантливого состава, который у нас подобрался.

Мы отладили командную игру. Талантливые игроки – это хорошо, но в одиночку никто ничего не выигрывает. Полагаю, что одна из причин успеха этой команды в том, как мы играем. Особенно на больших турнирах, когда интересы команды ставятся выше всего и все работают ради общей цели", – сказал португалец.

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