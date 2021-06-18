Рубен Диаш высказался перед матчем против Германии на Евро-2020
Фото: инстаграм Диаша/Автор неизвестен
Футболист сборной Португалии и "Манчестер Сити" Рубен Диаш высказался перед матчем Евро-2020 против сборной Германии.
"Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд на чемпионате Европы, однако и мы входим в число лучших.
Нам нужно переиграть Германию во всех аспектах, чтобы выиграть этот матч. Прошлый сезон я провел в АПЛ, и каждая игра подготавливала меня к Евро.
Я сфокусирован на деталях, в частности, на физической готовности – способен сейчас показывать свой лучший уровень игры. Чтобы победить на Евро, нам всем следует быть на высочайшем уровне.
Мы отлично изучили сборную Германии, и мы знаем их сильные стороны. Наше оружие – индивидуальные качества игроков. Однако победит тот, чьи коллективные действия будут лучше.
Такой турнир, как чемпионат Европы, мотивирует меня, я жажду показывать свой максимум и прогрессировать. Верю в свои силы и хочу показать все, на что способен", – заявил Диаш.
Матч Португалии против Германии состоится 19 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Мюнхен.
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