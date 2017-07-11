Рубен Кастро перешел в китайский клуб



Нападающий "Бетиса" Рубен Кастро стал игроком "Гуйчжоу Хенфен Чжичэна", сообщает официальный твиттер клуба.

Китайский клуб арендовал футболиста до конца этого года. После чего форвард может вернуться в стан севильцев.

36-летний Кастро является лучшим бомбардиром в истории "Бетиса", забив 147 голов в 280 матчах.

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